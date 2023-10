Oud-dc Nerkust: “Op mij geschoten vanwege beschuldiging van fraude na verkiezingen 2020”

Oud-districtscommissaris Mike Nerkust stelt dat de negatieve ophitsing door de VHP, NPS en ABOP niet alleen zijn leven, maar ook dat van zijn familie in gevaar hebben gebracht. Op een gegeven moment is er zelfs op hem geschoten. Dit gebeurde kort na de verkiezingen in 2020 in Suriname, toen Nerkust als voorzitter van het hoofdstembureau Paramaribo beschuldigd werd van frauduleuze handelingen.

“Er is op mij geschoten vanwege het heel gebeuren daar. Weet u wat het betekent om je werk naar eer en geweten te doen, naar huis te gaan en men schiet op je. Door alle negatieve praat en onterechte verdachtmakingen. Ik kon me eigen auto niet eens rijden. Het is allemaal gebeurd door die negatieve ophitsing”, zei Nerkust in een radio-interview op Apintie.

De oud-burgervader vindt dat vooral de propagandamachine van de VHP een hoofdrol had bij het verspreiden van deze zogenaamde fraudeverhalen. Hoewel al deze zaken hem toen enorm pijn hebben gedaan, kijkt hij er drie jaren verder anders naar en praat hij openlijk erover.

Nerkust stelt dat vooral ABOP-leider Ronnie Brunswijk toen leugens tegenover de pers heeft verkondigd. Volgens Nerkust is Brunswijk op een gegeven moment tijdens de telling in de Anhony Nesty Sporthal (ANS) bij hem geweest, waarna Nerkust hem heeft laten zien dat de werkzaamheden correct werden uitgevoerd.

Het verbaasde hem toen Brunswijk de volgende ochtend terug kwam met de voorzitters van de VHP, NPS en PL om middels een persconferentie aan journalisten te vertellen dat er wel werd gefraudeerd. “Terwijl je weet dat het niet waar is. Dat is ook één van de redenen waarom ik heb bedankt. Ik werk niet met onbetrouwbare mensen”, aldus de oud-dc.

Nerkust benadrukte dat hij gezien de gespannen sfeer van toen veel heeft moeten verdragen en uitleggen. “Omdat mensen zodanig negatief waren. Als ik één verkeerd ding had gedaan, deze Santokhi kennende zat ik allang in Santo Boma. Maar daar hebben wij van het hoofdstembureau van Paramaribo volledig naar eer en geweten gewerkt”, aldus de oud-burgervader.