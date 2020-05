‘DC Nerkust liegt over weggedragen dozen’

DC Mike Nerkust die voorzitter is van het hoofdstembureau van Paramaribo heeft gelogen over dozen met proces-verbalen die vannacht weggedragen werden. Nerkust beweerde eerst dat er van wegdragen van dozen geen sprake was. Nadat Ronnie Brunswijk die daar aanwezig was, hem confronteerde met video beelden, gaf hij toe dat er wel dozen waren weggedragen.

Deze dozen met daarin proces-verbalen waren tot grote verbazing van Brunswijk open. Uit de persconferentie kwam duidelijk naar voren dat er geen vertrouwen meer is in Nerkust. VHP voorzitter Santokhi roept het OKB nu op om op te treden. “We kunnen niet meer wachten, het OKB moet nu optreden!” aldus Santokhi.

Brunswijk zei tijdens de persconferentie dat het duidelijk is dat de NDP probeert te frauderen. Volgens hem waren er twee auto’s van de NDP en de kleinzoon van Bouterse, Walter Bouterse, vannacht op het terrein van NIS. Ze waren daar om dozen weg te dragen zegt Brunswijk.

