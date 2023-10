Senioren echtpaar overvallen en gekneveld achtergelaten

Vier criminelen hebben in de nacht van zondag op maandag 30 oktober een gewapende overval gepleegd in een woning van een senioren echtpaar, aan de Grayfieldstraat in Suriname.

Volgens het echtpaar, de heer des huizes S.P. (68) en zijn 58-jarige wederhelft, waren de daders gemaskerd en gewapend met vuistvuurwapens.

Ze drongen de woning binnen door het diefijzer van een raam te forceren en vervolgens de shutters ervan te lichten.

Het echtpaar werd gekneveld waarna 1.000 Surinaamse dollars, 50 US dollars en sieraden werden buitgemaakt. De rovers hebben de plaats daarna verlaten in een voertuig.

De politie van Santodorp was ter plaatse voor onderzoek. De rovers zijn nog voortvluchtig.