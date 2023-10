Black Achievement Awards uitgereikt; speciale prijs voor Sylvana Simons

Tijdens een gala in het DeLaMar Theater in Amsterdam zijn vanavond de Black Achievement Awards uitgereikt. Deze gingen naar filmmaker Ida Does, componist en musicus Orville Breeveld, voormalig profvoetballer Nigel de Jong, internist-intensivist Michel van Genderen, model Gia Bab en agility-expert Sharon Breidel.

Er werd ook een speciale prijs uitgereikt welke ging naar Sylvana Simons, scheidend leider van Bij1.

Volgens de jury kreeg ze de prijs omdat ze door haar onvermoeibare strijd belangrijke gesprekken op gang heeft gebracht, taboes heeft doorbroken en de weg heeft geplaveid voor verandering.

“Simons heeft op de voorgrond gestaan van cruciale discussies over institutioneel racisme en heeft daarmee een beweging in gang gezet die verder reikt dan de grenzen van de politiek. Haar tijd in de politiek was doordrenkt met uitdagingen, waaronder tegenstand, bedreigingen en polarisatie. Desondanks bleef Sylvana Simons standvastig en vastberaden in haar streven naar een rechtvaardigere samenleving”, aldus de jury in een toelichting.