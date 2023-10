Verkoolde lichamen aangetroffen bij blussen woningbrand

Bij een woningbrand maandagavond in Suriname, heeft de brandweer tijdens bluswerkzaamheden twee verkoolde lichamen aangetroffen.

De brand vond plaats aan de Narainstraat, een zijstraat van de Twee Kinderenweg. De desbetreffende laagbouw houten woning is geheel afgebrand.

Brandweervoorlichter Olten Pinas bevestigt bovenstaande aan de redactie van Waterkant.Net en zegt dat het gaat om een 77-jarige moeder en haar 55-jarige zoon.

Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. De Surinaamse politie is samen met de brandweer bezig met het onderzoek.

Zodra er meer bekend is wordt dit bericht aangevuld.