Nurmohamed: “Wij vragen dat een technisch team van UNESCO komt naar Suriname”

In de kwestie rondom de bouw van het nieuw vergadercomplex van De Nationale Assemblee (DNA), zal de Surinaamse regering UNESCO vragen om een technisch team naar Suriname te sturen.

“Wij vragen dat een technisch team van UNESCO komt naar Suriname. Met dit team, een moderator en een architect zal er dan gekeken worden naar een gewogen oplossing binnen de beperkingen, mogelijkheden en de cultuur van Suriname”, zei minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken maandag op een persconferentie.

Het besluit is genomen door de commissie bestaande uit Nurmohamed, zijn collega’s Henry Ori (MINOWC) en Albert Ramdin (BIBIS) en stond onder leiding van president Chan Santokhi.

Er is ondertussen een dossier opgemaakt welke is opgestuurd naar Ori, wiens ministerie het contact onderhoud met UNESCO. Volgens Nurmohamed is de aannemer ondertussen ook per brief geïnformeerd dat hij de noodzakelijke werkzaamheden tot 1 november moet afronden en het werk daarna moet stilleggen.

Nurmohamed ging ook op de juridische stappen van Dundas Bouwbedrijf N.V. Dit bedrijf werd als laagste inschrijver oorspronkelijk wel gekozen, maar de Onderraad voor Aanbesteding en Gunning (ORAG), besloot dit terug te doen draaien en te kiezen voor Bouwvast Jankie, de hoogste inschrijver.

De minister merkte op dat het bij veel projecten vaak voorkomt dat er niet voor de laagste inschrijver wordt gekozen. “Want daar is ook een truc. Soms schrijft men opzettelijk laag om het werk te krijgen en dan begint het probleem. Ik heb met niemand een goede of slechte ervaring. Alle aannemers krijgen dezelfde behandeling”, stelde hij.

In deze specifieke case heeft dan de ORAG de gunning aan Dundas afgewezen. Die zal dan zelf moeten uitleggen waarom.