Gelovigen niet te spreken over beledigende video Nederlandse evangelist

Een Nederlandse evangelist die afgelopen dagen in Suriname op bezoek was, heeft zich de woede van religieuze groeperingen en gelovigen op de hals gehaald, door uitspraken die hij deed in een door hem opgenomen filmpje.

Het gaat om evangelist Johan Toet die met zijn vrouw in multicultureel Paramaribo was en onderstaand filmpje verspreidde waarin hij onder andere afgeeft op Hindoe beelden. De Nederlander noemt ze ‘afgodsbeelden’ en ‘rare dingen’ die hij door de hele tuin van zijn hotel wil flikkeren.

Hij geeft verder aan dat hij in Suriname is om behoorlijke bolwerken van de duisternis neer te gaan halen in de naam van Jezus en zegt: “dat we mensen mogen gaan bedienen met de kracht van de heilige geest, zodat ze al die lege dode rituelen achter zich zullen laten. En al die afgoderijen en dwalingen en onzin en offers die ze brengen aan demonen en afgoden.. En al die voodoo-dingen en al die bolwerken…”

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat een grote Surinaamse Hindoe organisatie reeds aangifte tegen Toet gedaan heeft.

Op social media zijn ook veel niet-gelovigen niet te spreken over de manier waarop de man spreekt over het geloof van anderen. Opgeroepen wordt om de man zo snel mogelijk het land uit te zetten. Vernomen wordt dat hij inmiddels het land uit is en naar Brazilië is gegaan.

Het filmpje is hieronder te zien: