Ruim 18.000 mensen tekenen petitie voor onmiddellijk aftreden DC Nerkust

Een petitie waarin geëist wordt dat districtscommissaris (dc) van Paramaribo Mike Nerkust onmiddellijk aftreedt als voorzitter van het Centraal Hoofdstembureau, is binnen een paar uren al door meer dan 18.000 mensen ondertekend. De initiatiefnemers zijn van mening dat Nerkust het werk niet naar behoren kan doen.

Nerkust is verantwoordelijk voor de afronding van de telingen in NIS, maar dat is de afgelopen dagen helemaal niet opgeschoten. Daarnaast vreest de Surinaamse samenleving voor de frauduleuze handeling die er gepleegd (kunnen) worden, melden de samenstellers van de petitie.

Zo was er in de nacht van woensdag op donderdag tumult in NIS vanwege het feit dat twee open dozen met proces-verbalen plotseling buiten de hal werden gebracht in opdracht van dc Nerkust. Naar aanleiding hiervan werd er vandaag een persconferentie belegd door vier oppositie partijen die aangaven geen vertrouwen meer in Nerkust te hebben.

Ook donderdag schoot de afronding niet op. Nerkust was op een gegeven moment zelfs weg uit NIS, om in een uitzending van het NDP programma Bakana tori aanwezig te zijn. De initiatiefnemers van de petitie willen dat Nerkus onmiddellijk aftreed als voorzitter van het Centraal Hoofdstembureau omdat zij dus van mening zijn dat hij het werk niet naar behoren kan doen.

De petitie is hier te zien ook te tekenen.