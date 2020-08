ABOP: ‘Dc Nerkust wordt per direct vervangen’

De veel besproken districtscommissaris Mike Nerkust wordt toch vervangen. Dat meldt de De Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij en hun voorzitter Ronnie Brunswijk zojuist via Facebook.

“Bij deze willen wij aangeven dat DC Nerkust per direct wordt vervangen en zich maandag moet aanmelden voor een gesprek. We hebben uw mening gehoord en stellen deze zeer op prijs. Wij zijn u dankbaar daarvoor want het houdt ons alert. De partij heeft meerdere kandidaten gesignaleerd voor de functie. Er moet nog een keuze worden gemaakt” aldus de ABOP.

Met betrekking tot RVC posten komt er een herevaluatie. In de komende week komt de partijleiding met een statement mbt de stand van zaken, aldus de partij.