Asawini op Schiphol onthaald als waardige zuster en medestrijder

Activist Regita ‘Asawini’ Edenburg, die zondag uit Suriname vertrok, is vanmorgen op Schiphol geland. Daar is ze onthaald als waardige zuster en medestrijder in Nederland (foto), meldt de organisatie Brotherhood/Sisterhood Son of Slaves vanmorgen.

“Onze zuster is veilig aangekomen, en opgevangen zoals een warrior onthaald dient te worden. Dit heeft haar naar eigen zeggen heel erg veel troost geboden wij gaan haar zeker blijven steunen en in de loop van de tijd zullen wij een afspraak met haar inplannen, ook dit gaf ze telefonisch aan ons te kennen.

In dat gesprek zullen wij bespreken hoe we onze strijd kunnen intensiviseren om het criminele/corrupte wanbeleid dat in Suriname gaande is de tegen te gaan, voor een betere Suriname” aldus de organisatie.

Asawini verliet Suriname gisteren na een turbulente periode waarbij zij door de Surinaamse regering werd opgepakt en uitgezet werd. Volgens haar omdat ze de Saramaccaners de waarheid heeft verteld over hun rechten en de regering haar monddood wil maken. Ze zou nimmer gezegd hebben dat ze de stuwdam zou opblazen. (foto (c) Brotherhood/Sisterhood Son of Slaves).