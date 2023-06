VIDEO: Activist Asawini via Zanderij vertrokken naar Nederland

De Surinaams-Nederlandse activist Asawini is in vrijheid gesteld en vandaag naar Nederland vertrokken. In dit filmpje van De Vliegende Reporter is te zien dat zij onder begeleiding van iemand van de Nederlandse ambassade in Suriname en haar twee advocaten, op de luchthaven aankwam.

Ze gaf aan dat het goed met haar gaat en dat ze moet vertrekken uit Suriname, maar dat vrijwillig doet voor haar eigen veiligheid. Ook liet ze weten haar strijd niet op te zullen geven.

De activist wiens echte naam Regita Edenburg is, was afgelopen week uitgezet naar Frans-Guyana. Tegen LIM FM zei ze dat het aanvoelde als een gijzeling en dat ze niet wist waar ze zich bevond.

Ze werd daarna teruggehaald naar Paramaribo, omdat er procedurele fouten zouden zijn gemaakt. Vice-president Brunswijk bracht gisteravond een bezoek aan haar.

Tegen journalisten die vragen vandaag stelden op de luchthaven zei ze: “Ik zou aan Suriname willen zeggen recht en waarheid dat maakt vrij. Ze wilde verder niet veel kwijt. “Jullie horen nog van me”, aldus Asawini.

Dit zei ze tegen LIM FM: