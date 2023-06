Vrouw treft kerkvriendin levenloos achter woning aan

Een 62-jarige vrouw in Suriname, is zondagmorgen levenloos achter haar woning aan de Sopropoweg te Saramacca door een vriendin aangetroffen.

De overleden Deborah was een alleenstaande vrouw. Vernomen wordt dat ze elke zondag naar de kerk ging met een vriendin.

Zondag belde de vriendin het slachtoffer ettelijke malen, maar kreeg geen antwoord. Ze begaf zich naar de woning van haar vriendin en trof haar hangend aan een stuk touw achter haar woning aan. Deborah vertoonde geen tekenen van leven meer.

Het motief is vooralsnog onbekend. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie wordt beslist of het lijk in beslag wordt genomen of wordt afgestaan aan de nabestaanden.