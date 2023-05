Ex-militair aangehouden in drugszaak Tibiti

In de zaak waarbij in september vorig jaar een grote partij drugs werd onderschept te Tibiti, is een 59-jarige ex-militair op vrijdag 12 mei door de Narcotica Brigade aangehouden. De verdachte V.L. is thans lid van een gewapende macht in Suriname.

Op 6 september werd in het Tibiti gebied een vliegtuig, met daarin 1.091,5 kg cocaïne en een machine geweer, onderschept en in beslag genomen. Op dezelfde dag werden twee buitenlandse piloten aangehouden.

Na uitgewerkte informatie werd op 24 september de derde verdachte Rodney H. aangehouden en in verzekering gesteld. De Surinaamse ex-militair V.L. is de vierde verdachte in deze zaak.

In het belang van het onderzoek blijft alle vier verdachten in arrest.