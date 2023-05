Sapoen: “Mensen hebben geloof en vertrouwen verloren in de politiek”

Raymond Sapoen, ex-parlementariër en politieke leider van de Hervormings- en Vernieuwingsbeweging (HVB), is van mening dat mensen in Suriname het geloof en vertrouwen hebben verloren in de politiek, politici en politieke partijen.

“Nu zijn we in een situatie waarbij we de keuze kunnen doen voor een kiesstelsel om dat vertrouwen weer te herwinnen. Een kiesstelsel dat eerlijk, rechtvaardig, simpel en een verrijking is voor de democratische beleving bij zowel de kiezer, de partij die hem voordraagt en het parlement als instituut.

Wanneer je kundige en competente volksvertegenwoordigers dwars door het land heb, betekent het een enorme verhoging van het politiek debat in het parlement”, benadrukte Sapoen vrijdag tijdens een persconferentie van de buitenparlementaire politieke partijen HVB, DA ’91, DOE, APS, A20 en DNL.

Ze zijn er het allemaal over eens dat het principe van ‘one man, one vote, one value’ de norm moet worden.

Het principe van landelijke evenredigheid geeft meer vertrouwen, meer vrijheid, stimuleert het nationaal denken en zorgt voor een doorbraak van etnische- en kapitalistische politiek. Volgens Sapoen politicus zal de verkiezing op 25 mei 2025 onverkort doorgang moeten hebben.

In het rapport van de studiegroep Lim A Po wordt aangegeven dat landelijke evenredigheid de staats continuïteit in gevaar zal brengen. De HVB-topper vraagt zich af hoe zo een conclusie is getrokken. “Deze uitspraak brengt juist die continuïteit van de Staat in gevaar”, stelt hij.

De politicus vindt het belangrijk dat de politieke partijen steeds de druk op het parlement, de regering en maatschappelijke groepen moeten helpen opvoeren om het landelijk evenredigheidsstelsel wel op die politieke agenda te brengen voor goedkeuring.