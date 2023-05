Vierde politieagent aangehouden in afpersingszaak krapé eieren

In de zaak waarbij drie politieagenten in Suriname vorige maand waren aangehouden, wegens afpersing van een verdachte bij wie duizenden krapé eieren werden ontdekt, is nog een politieman aangehouden.

De verdachte werd op donderdag 16 maart tijdens een controle met 11.500 schildpad eieren aangehouden. De politie die op surveillance was zou de man hebben voorgehouden dat hij een geldbedrag kon betalen, om zo te ontkomen aan de aanhouding.

Volgens de aangever werd 60.000 SRD geëist en heeft hij uiteindelijk 20.000 SRD betaald. Achteraf stapte de man naar de Surinaamse politie en deed aangifte van afpersing tegen de agenten die bezig waren met de surveillance.

Op donderdag 6 april werd de agent van politie tweede klasse R.G. aangehouden op verdenking van afpersing van een geldbedrag van 20.000. De agenten D.J. en A.B. werden twee dagen later ook aangehouden en in verzekering gesteld.

Gisteren, donderdag 11 mei, is een vierde politieman aangehouden in deze zaak. Het gaat om agent van politie tweede klasse D.B. tewerkgesteld op politiepost Albina.

In het belang van het onderzoek zijn alle vier agenten na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.