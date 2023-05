Vrouw met ruim 2.000 schildpadeieren aangehouden bij controlepost Burnside

Een vrouw is afgelopen week met 2.014 krapé-eieren in haar auto betrapt bij de controlepost te Burnside in Coronie.

De bestuurster was met de eieren onderweg naar Nickerie. Controle in het voertuig wees uit dat zij 8 zakken met schildpadeieren in de wagen had, meldt Times of Suriname.

De vrouw werd aangehouden en na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Haar inverzekeringstelling is inmiddels met 30 dagen verlengd.

De in beslag genomen krapé-eieren zijn door Jachtopzieners vernietigd.