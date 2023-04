Drie verdachten aangehouden in zaak roofmoord Curaçaose Appelweg

In de zaak waarbij de 31-jarige Edson K. bij een appartement aan de Curaçaose Appelweg in Suriname beroofd en doodgeschoten werd, zijn G.F. (21), E.M. (22) en G.G.(21) aangehouden en in verzekering gesteld. Bij de beroving werd een groot bedrag in vreemde valuta en het voertuig van het slachtoffer buitgemaakt.

Ten tijde van beroving waren de verdachten waaronder een 21-jarige vrouw in de woning. Waterkant.Net verneemt dat het vermoedelijk om een drugs gerelateerde zaak zou gaan.

Een van de verdachten zou op dezelfde dag naar het buitenland vertrekken. Edson zou voor tijdje weg zijn geweest. Bij terugkomst bij het appartement werd hij waarschijnlijk opgewacht door de schutter en bij de deuropening in zijn buik geschoten. Het slachtoffer hield daarvan een in en uitschot over en overleed ter plaatse.

Na de beroving vluchte de schutter met het voertuig van het slachtoffer. De wagen werd ongeveer 500 meter verder van het appartement onbeheer aangetroffen door de politie.

Tijdens het politioneel onderzoek ter plaatse werden cocaine bolletjes op het lichaam van Edson aangetroffen en in beslag genomen. Onderzoek zal moeten uitwijzen wat zich precies ter plaatse heeft voorgedaan.

De schutter is tot op heden voortvluchtig. Aan zijn aanhouding wordt hard gewerkt. De afdeling Kapitale Delicten heeft de zaak in verder onderzoek.