Roofmoord bij woning te Santodorp: rover vlucht met Mark X van slachtoffer

In een zijstraat van de Santodorpweg in Suriname is een man vrijdagmorgen bij een gewapende roofoverval doodgeschoten.

Het slachtoffer lag roerloos bij ingang van zijn huis. Vernomen wordt dat het slachtoffer thuis aankwam, terwijl een beroving in deze woning gaande was.

Hij stapte uit zijn auto en liep het huis binnen. Op dat moment kwam de rover die in de woning bezig was met een ander slachtoffer naar buiten. Hij greep de man en schoot gericht in zijn buikstreek.

Als gevolg hiervan overleed het slachtoffer ter plaatse. Na de daad stapte de rover in de bordeaux gelakte Toyota Mark-X van het slachtoffer en reed daarmee weg.

Het lijk wordt na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in beslag genomen. De politie van Santodorp is ter plaatse bezig met het onderzoek. Van de dader ontbreekt elk spoor.