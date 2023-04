Dronken bestuurder veroorzaakt frontale aanrijding na uitwijken

De politie in Suriname heeft afgelopen zaterdag het rijbewijs van de 61-jarige automobilist R.R. ingevorderd. Hij veroorzaakte in beschonken toestand een zware aanrijding met een andere personenauto aan de Coppenameweg ter hoogte van km 72 in het district Saramacca.

Na de melding van een aanrijding tussen een busje en een personenauto, waarbij er sprake was van zwaar lichamelijke letsels en materiële schade, deden de wetsdienaren van voormeld bureau de locatie aan voor onderzoek. Daar aangekomen constateerde de politie dat R.R. met zijn busje reed over de Coppenameweg, komende vanuit de richting van Calcutta en gaande naar de richting van Boskamp.

De andere autobestuurder reed in tegenovergestelde richting. Ter hoogte van km 72 week R.R. uit voor een stilstaande voertuig op de weg en kwam bij die gelegenheid in botsing met zijn tegenligger. Een mede-inzittende van de personenauto heeft zwaar lichamelijk letsels opgelopen.

Met de ambulance is het slachtoffer afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo en is ter verpleging opgenomen op de afdeling Intensive Care, meldt de Surinaamse politie.

Verder onderzoek heeft uitgewezen dat de veroorzaker R.R. onder invloed van alcohol heeft deelgenomen aan het verkeer. Hij gaf de wetsdienaren te kennen dat het remsysteem van zijn busje uitviel, waardoor hij de aanrijding niet meer kon voorkomen.

Zijn rijbewijs werd ingevorderd en werd R.R. ter ontnuchtering overgebracht naar het politiebureau. Toen hij nuchter was, is hij voorgeleid en na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de veroorzaker R.R. hangende het onderzoek door de politie in verzekering gesteld.