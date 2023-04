Doodgeschoten man is 31-jarige Edson; voortvluchtige verdachte in beeld gebracht

De man die vandaag kort voor zijn aankomst bij een appartement aan de Curaçaose Appelweg in Suriname werd doodgeschoten, is de 31-jarige Edson K. (foto).

Van de dader ontbreekt nog elk spoor. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de politie een 32-jarige man als verdachte in beeld heeft gebracht en bezig is met zijn opsporing.

Deze man gebruikte het voertuig van het slachtoffer na de schietpartij als vluchtauto. De auto werd ongeveer 500 meter verder in een zijweg van de Nieuw Zorgweg, onbeheerd aangetroffen. Bij de beroving werd een groot geld bedrag in vreemde valuta buitgemaakt.

De redactie van Waterkant.Net verneemt verder dat er tijdens onderzoek op het lichaam, bolletjes met drugs zijn aangetroffen.

Het lichaam van Edson is in afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie ter obductie in beslag genomen. Het onderzoek is ter plaatse overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten die het onderzoek verder zal verrichten.