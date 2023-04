Woning annex meubelbedrijf door brand verwoest

Een woning annex meubelbedrijf aan de Ramadhar Rajaramweg (oud-Beatrixweg) in Nickerie, is maandagmiddag omstreeks 17.25u verwoest door brand.

Volgens de gewestelijke brandweercommandant Tjandrikapersad Hoeblal is het huis geheel verwoest door brand. Door kordaat optreden van het Korps Brandweer Suriname is het meubelbedrijf slechts gedeeltelijk afgebrand.

Vernomen wordt dat de eigenaar ten tijde van de brand bezig was in zijn bedrijf toen hij plotseling een knal hoorde. Tot zijn schrik zag hij dat zijn woning in brand stond.

De Surinaamse brandweer heeft met man en macht opgetreden en uitbreiding kunnen voorkomen. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. Het is niet bekend of het pand tegen brand is verzekerd. Ook de oorzaak is niet bekend.

De politie van Nickerie is belast met het onderzoek.