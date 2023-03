Aangehouden wapendragers in zaak mishandelde arrestanten vandaag voorgeleid

De aangehouden politiemannen, cipiers en leden van de Beveiliging en Bijstandsdienst Suriname (BBS), die betrokken waren bij de zware mishandeling van arrestanten te bureau Geyersvlijt, worden vandaag voorgeleid.

Op maandag 27 maart werden de politiemannen te weten hoofd DTC Lloyd T., Avinash B., Ian R., Otniel P., Harold C. en Virendra G. aangehouden en na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Daarnaast werden zeven leden van Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA) te weten Tito E., Martin P., Lloyd D., Ravenstein R., Charles S., Mohamed D. en Gherlyvin M. ingesloten. Verder werden twee leden van de Beveiliging en Bijstandsdienst Suriname te weten Radjkoemar H. en Krishan K. in verzekering gesteld.

Ze worden verdacht op vrijdag 10 maart een aantal arrestanten van Geyersvlijt tijdens een reguliere cellenhuiscontrole tot bloedens toe te hebben mishandeld. Dit nadat er steekvoorwerpen, drugs en mobiele telefoons op hen werden aangetroffen. Enkele arrestanten moest opgenomen worden in het ziekenhuis vanwege zware verwondingen die ze opliepen door de mishandeling.

Het vijftiental wordt vandaag eerst bij het Surinaamse Openbaar Ministerie (OM) voorgeleid. Indien het OM vindt dat er ernstige bezwaren tegen de verdachten overeind staan zal ze de verdachten doorverwezen naar de rechter-commissaris, die uiteindelijk over hun lot zal beslissen.

Deze gemengde groep personen die thans zijn aangehouden worden bijgestaan door vier advocaten.