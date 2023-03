Amoksi: “Nog geen informatie over locatie Bordo”

Hoewel ABOP-voorzitter tevens vicepresident van Suriname Ronnie Brunswijk een maand terug had aangegeven dat Joël ‘Bordo’ Martinus zijn zaken in orde komen en hij heel binnenkort tevoorschijn zal komen, is er volgens minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie nog geen enkele informatie bekend over de locatie van Martinus, die ook wel bekend staat als ‘Money Hond’.

Bordo is vanaf november van het vorig jaar niet meer in het openbaar gezien. Er zijn aanwijzingen dat hij in het buitenland zit. Hij en Clifton Jongaman worden nationaal en internationaal opgespoord. Ze zijn verdachten in een moord- en drugszaak en staan beiden op de Red Notice Interpollijst.

Amoksi stelde woensdag kort voor aanvang van de wekelijkse Raad van Ministers vergadering tegenover journalisten dat de opsporing in deze zaak door de Surinaamse politie wordt gedaan, onder aansturing van het Openbaar Ministerie.

“Zodra er informatie binnenkomt en we meer weten over de locatie en dergelijken, dan wordt hij wel opgepakt. Maar zover ik weet is er geen andere informatie omtrent hun locatie bekend”, aldus Amoksi, die net als Bordo ook uit de gelederen van de ABOP komt.