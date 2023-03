Hoofd Dienst Toezicht Cellenhuizen ontheven uit functie na mishandeling arrestanten

De Minister van Justitie en Politie heeft rapportage ontvangen dat er op vrijdag 10 maart, bij een reguliere cellenhuiscontrole te Bureau Geyersvlijt zich onregelmatigheden hebben voorgedaan. Bij deze controle is een groep arrestanten zodanig aangepakt dat ze verwondingen en/of letsels hebben opgelopen.

Twee arrestanten zijn medisch onderzocht en 1 van de twee is in het ziekenhuis opgenomen. De verantwoordelijke politieofficier voor deze controle, het hoofd van de Dienst Toezicht Cellenhuizen (DTC), is per direct ontheven uit de functie en ter beschikking gesteld van de Korpschef.

Na constatering heeft de Ressort Commandant gerapporteerd aan zowel het Openbaar Ministerie en de Korpschef. De Korpschef heeft aangegeven dat de zaak direct onderzocht moet worden. Het Openbaar Ministerie gaat deze zaak grondig onderzoeken en het onderzoek staat onder leiding van een Officier van Justitie.

Het ministerie roept alle burgers op om vertrouwen te blijven hebben in de politie als instituut en om elk incident van geweld of misbruik van autoriteit door politieambtenaren te melden. Het is belangrijk dat de politie de steun en medewerking van de samenleving blijft genieten om haar werk op een professionele en verantwoordelijke manier te doen.

Het ministerie benadrukt dat het politieapparaat zich zal blijven inzetten voor de veiligheid en het welzijn van alle burgers, en zal blijven werken aan het versterken van het vertrouwen van de samenleving in de politie.