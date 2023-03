Arrestanten bij controle in cellenhuis Geyersvlijt flink afgetuigd

Een aantal arrestanten is vrijdag tijdens controle in cellenhuis Geyersvlijt in Suriname flink afgetuigd, nadat er steekvoorwerpen, drugs en mobiele telefoons op hen werden aangetroffen.

Vernomen wordt dat drie arrestanten vanwege de opgelopen verwondingen per ontboden ambulance zijn vervoerd naar de Spoedeisende Hulp.

Meester Nibte die toevallig een bezoek bracht aan haar cliënten, bevestigt tegenover Waterkant.Net dat ook cliënten van haar zijn mishandeld.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het Surinaamse Openbaar Ministerie reeds op de hoogte is over dit geval. Zelfs de wetsdienaren van Geyersvlijt reageren geschokt en verbaasd over het gebeuren.

Bij de controle in de cellenhuizen zijn heel wat spullen op de arrestanten aangetroffen en in beslag genomen door de politie onder leiding van een inspecteur: