Advocaat: “Maisha Neus toont gedrag van een anarchist”

De recente uitspraken van activist Maisha Neus, waarin zij publiekelijk aangeeft de vernieling en brandstichting van het Surinaams parlementsgebouw op 17 februari terecht te vinden, is bij velen als zeer schokkend en ernstig overgenomen. Zo ook bij de advocaat Hugo Essed, die stelt gedragingen van een anarchist te zien bij Neus.

“Na het protest van 24 maart, met overigens een minimale opkomst, heeft mevrouw Neus ook nog politieagenten varkens genoemd. Bij mij doemt dan een beeld op van een anarchist. Dat is een persoon die alle staatsgezag afwijst. Ik zie dan ergens een karikatuur van een jonge vrouw die voor het DNA-gebouw staat met in haar rechterhand een megafoon waarin ze schreeuwt dat Suriname een politiestaat is. En in haar linkerhand een brandbom die ze tegelijkertijd werpt naar het DNA-gebouw. Wat mij betreft geen goed voorbeeld voor onze jeugd”, zei Essed in het radioprogramma Welingelichte Kringen.

De advocaat benadrukte nogmaals deze kwestie zeer ernstig te vinden, vooral wanneer hij het plaatst tegen de achtergrond dat Neus en andere actievoerders hebben verdedigd dat ze geen vergunning voor de actie van 24 maart zouden aanvragen, ook al schrijft de wet dat voor.

“Ze menen dus dat het recht door de overheid niet beperkt mag worden. En ze menen het recht toch in eigen handen te nemen om toch te demonstreren. Gelukkig is er in Suriname al jaren een gedoogbeleid”, stelt Essed. Hij is wel blij met de proactieve houding van de districtscommissaris en assembleevoorzitter die ondanks het ontbreken van een vergunning, de actievoerders vooraf hebben uitgenodigd om bepaalde zaken te bespreken.

Neus is voorzitter van de politieke partij Strei! en heeft bij de verkiezingen in 2020 ondanks meerdere straatacties tegen het beleid van toenmalige president Desi Bouterse, slechts 241 stemmen gehaald. In 2019 werd zij door de Surinaamse kantonrechter veroordeeld voor het rijden onder invloed van alcohol. Neus kreeg een boete van SRD 1750 of een vervangende hechtenis van vier weken opgelegd. Daarnaast werd haar rijbevoegdheid ontzegd voor vijf maanden.

In januari 2022 liet zij via haar facebook-pagina weten te overwegen om weg te trekken uit Suriname. De aanleiding hiervoor was de huidige economische situatie in het land, die volgens haar alleen maar erger wordt. Later dat jaar werd zij een van de leiders van de actiegroep Organic Movement.