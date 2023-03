Woningbeheerder slaat klikkende collega met voorwerp tegen hoofd

De 54-jarige woningbeheerder Claimen S. is door de politie in Suriname aangehouden en in verzekering gesteld, omdat hij een mannelijke collega een lelijke verwonding aan het hoofd heeft toegebracht. Dit geval deed zich voor op een adres aan de Kristalstraat.

De beheerder kreeg het vaak aan de stok met het slachtoffer en molesteerde hem stelselmatig. Claimen vond het niet leuk dat zijn collega alles wat op het werk gebeurde doorspeelde aan de werkgever.

Hierover ontstond een woordenwisseling die uitmondde in een handgemeen. Tijdens de worsteling bracht de verdachte het slachtoffer een keiharde slag toe aan het voorhoofd, waardoor hij een gapende wond opliep.

Het slachtoffer werd voor medische behandeling naar de Spoedeisende Hulp vervoerd. Voor de wond kreeg hij in totaal zes hechtingen. De ingeschakelde politie van Geyersvlijt die ter plaatse was voor onderzoek wist de verdachte aan te houden en bracht hem over naar het bureau.

Claimen is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.