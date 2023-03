Zware aanrijding Oost-Westverbinding tussen politiebus en personenwagen

Bij een zware aanrijding zondag tussen een politiebus en een Toyota Ipsum zijn bijkans vijf personen voor de komst van de politie naar de Franse kant overgebracht voor medische hulp. Het ongeval gebeurde op de Oost-Westverbinding in Suriname, ter hoogte van kilometer 110.

Uit het voorlopig onderzoek blijkt dat de politiebus naar Albina was om politieambtenaren af te zetten. Op de terugweg naar Paramaribo ter hoogte van kilometer 110 was de politieman achter het stuur bezig zijn voorrijder, de Toyota Ipsum, in te halen.

Op dat moment sloeg de bestuurder van de Ipsum vermoedelijk rechts af om naar een inrit te gaan met als gevolg de aanrijding. De politiebus kwam op z’n zij in de goot terecht en de Ipsum eindigde met z’n neus in de goot.

De politie van Moengo was ter plaatse voor onderzoek. Voor de komst van de politie waren de gewonden reeds afgevoerd.