Essed verwacht medio tot eind 2023 vonnis tegen Bouterse

Hugo Essed, advocaat van de nabestaanden in hoger beroep van het 8 decemberstrafproces in Suriname, verwacht medio tot eind 2023 een vonnis tegen hoofdverdachte Desi Bouterse. “Ik ben 100% zeker dat er dit jaar vonnis zal worden gewezen”, zei de advocaat vandaag in het radioprogramma Welingelichte Kringen.

De zaak tegen de Surinaamse ex-legerleider en overige verdachten staat voor vrijdag 31 maart weer op de rol bij het Hof van Justitie. Dan zullen de raadslieden moeten pleiten tegen het strafvoorstel van het Openbaar Ministerie. Waarnemend procureur-generaal Carmen Rasam heeft in januari in hoger beroep 20 jaar gevangenisstraf geëist tegen Bouterse voor moord. Zij vorderde ook gevangenneming van hem.

“Ik verwacht dat het op dezelfde lijn doorgaat met een zekere vlotheid. Ik heb er alle vertrouwen in dat de rechterlijke macht op deugdelijke wijze uiteindelijk vonnis zal wijzen. Nu volgt dus het pleidooi waar de verdediging mag reageren op de eis van het OM. Theoretisch is het mogelijk dat beide partijen nog een ronde krijgen”, benadrukte Essed.

Rasam is op de vorige zitting uitvoerig ingegaan op de getuigenverklaringen en bewijzen, waaruit blijkt dat Bouterse verantwoordelijk gesteld moet worden voor medeplegen van de moord op 15 mannen op 8 december 1982. Er zijn volgens Rasam genoeg bewijzen geleverd tijdens het proces.

Recent heeft Humphrey Tjin Liep Shie, de veiligheidsadviseur van president, ook aangegeven dat veiligheidsdiensten in Suriname in staat zijn om Bouterse op te pakken indien de rechters in hoger beroep hem veroordelen.