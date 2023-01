Bouterse hoort strafeis voor betrokkenheid bij decembermoorden

Vandaag wordt het hoger beroep in de zaak van de decembermoorden in Suriname voortgezet. De hoofdverdachte Desi Bouterse is aanwezig en werd vanuit de brug van de Wulfinghstraat begeleid naar de rechtszaal (foto).

De voormalige Surinaamse president werd in 2019 tot een gevangenisstaf van twintig jaar veroordeeld voor zijn aandeel in de moord op vijftien politieke tegenstanders in december 1982.

Hij tekende Hoger Beroep aan en hoort vandaag zijn strafeis voor zijn betrokkenheid bij de decembermoorden.

Nabij de rechtszaal was, anders dan de vorige keer, een kleine groep aanhangers aanwezig.