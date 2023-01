Bloemenhulde vanmiddag voor Boyler op plek des onheils

Familie en vrienden van de tragisch overleden ondernemer Raymon Ford ook wel bekend als Boyler, organiseren vanmiddag een bloemenhulde op de plek des onheils. Dit zal gebeuren van 12.00u Р15.00u aan de Henk Arronstraat in Suriname, waar de 35-jarige fietser zondag werd doodgereden.

Daarna zal er van 16:00u tot 18:00u in het ressort Flora A een stille mars gelopen worden door de Mangrasistraat, Floralaan, Fajadjanstr, Licaniastr, Floralaan, Langagrasistraat, Finibitastr eindigend op het sportveld aldaar.

Een ieder die medeleven wenst te tonen en Boyler een warm hart toedraagt, wordt opgeroepen deel te nemen en zo de familie en vrienden een riem onder het hart te steken.

“Gelieve in fleurige kleding deel te nemen. Boyler hield van Rood. Boy Rust in Vrede, we love you en geloof ons, wij laten het recht op zijn beloop”, laten vrienden en familie weten.