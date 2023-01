Inbrekers maken gebouw SoZaVo tot hun doelwit

Inbrekers hebben afgelopen nacht flink huisgehouden in het pand van Rooms Katholiek Bijzonder Onderwijs (RKBO) aan de Monseigneur Wulfinghstraat in Suriname, waar het ministerie van SoZaVo is gevestigd.

Er zijn verschillende afdelingen van SoZaVo gehuisvest waaronder Centraal Krediet Bewaking (CKB) en Onderdirecteur Financieel Beheer (ODFB). Het Centraal Krediet Bewaking is een afdeling binnen de Begroting en Financiƫle zaken.

Het kantoor van de onderdirecteur is eveneens overhoop gehaald, waarbij vermoedelijk een groot geldbedrag is buitgemaakt.

Vernomen wordt dat de achterdeur van de begane grond is geforceerd. De daders hebben zich via die deur de toegang tot het pand verschaft.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat president Chandrikapersad Santokhi vandaag een bezoek zou brengen aan de afdeling voor een launch van een bepaald programma.

De politie van Centrum was ter plaatse voor onderzoek. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.