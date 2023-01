Een terreinwagen en personenauto zijn zojuist hard met elkaar botsing gekomen op de hoek van de Lim A Po- en Watermolenstraat in Suriname.

Beide voertuigen hebben daarbij zware schade opgelopen. Het had een haartje gescheeld of de terreinwagen was tegen een gebouw geknald.

Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.

Over de oorzaak is nog niets bekend. De politie van Centrum heeft de zaak in onderzoek.

