19-jarige mercedes-rijder knalde achterop inhalende Nigeriaan en week uit

De Surinaamse politie heeft vandaag een officieel bericht naar buiten gebracht met betrekking tot de aanrijding afgelopen zondag, waarbij de 35-jarige fietser Raymon Ford alias Boiler om het leven kwam.

Aan de hand van de aangetroffen situatie en volgens camerabeelden is volgens de politie gebleken dat zowel de fietser, die voorreed, als de twee personenauto’s over de Henk Arronstraat reden. Zij kwamen vanuit de richting van de Leewensteinstraat gaande in die van de Schimmelpenninckstraat.

Ter hoogte van Naskip haalde de uit Nigeria afkomstige automobilist Emeka O. (39) de fietser in. Bij die gelegenheid kwam Emeka op de rechterrijstrook en werd daarbij door de andere autobestuurder Ruiz G. (19), die vermoedelijk met een hoge snelheid op de rechterrijstrook reed, van achteren aangereden.

Ruiz week vervolgens uit naar links en schepte daarbij de fietser die vervolgens tegen de schutting van de begraafplaats moet zijn gekomen en vervolgens wederom door de auto van Ruiz op het trottoir moet zijn aangereden, meldt het Korps Politie Suriname.

Het rijbewijs van de automobilist Ruiz is hangende het onderzoek ingevorderd. De andere autobestuurder Emeka is in het bezit van een Nigeriaanse rijbewijs maar heeft geen Surinaams rijtoestemming. Na te zijn voorgeleid is Emeka na overleg met het Openbaar Ministerie (O.M.) heengezonden, terwijl Ruiz hangende het onderzoek door de politie in verzekering is gesteld.

Uit voorzorgsmaatregelen zijn de bestuurders die geen teken van dronkenschap vertoonden aan een bloedtest onderworpen, waarna zij ter voorgeleiding werden overgebracht naar het politiebureau. De voertuigen zijn aanzienlijk beschadigd en zijn door de politie in beslag genomen.

Een jongeman die door omstanders werd gefilmd en wiens beeld massaal werd gedeeld is niet de veroorzaker van het verkeersongeval.