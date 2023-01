Gefilmde jongeman niet de veroorzaker van dodelijke aanrijding worstman

Deze jongeman die vanmorgen door omstanders werd gefilmd, na de aanrijding waarbij worstman Raymon Ford op de fiets werd doodgereden, is niet de veroorzaker van het verkeersongeval. Beelden van de jongeman S.B. gingen daarna rond op social media (foto).

Hij werd door de politie meegenomen voor verhoor nadat omstanders hem aangewezen zouden hebben als verdachte. Na te zijn verhoord kon hij het bureau verlaten.

De jongeman die wel verdacht wordt van het veroorzaken van het dodelijke ongeval is de 19-jarige Ruiz G. Hij werd samen met S.B. en de bestuurder van de andere auto E.E. in de prowagen meegenomen.

G. is na te zijn voorgeleid in verzekering gesteld door de Surinaamse politie. Zijn rijbewijs is ingevorderd. De politie heeft de twee auto;s en de fiets naar de berging laten slepen. De zaak zal overgedragen worden aan Verkeersunit regio Paramaribo.

S.B. stapte nadat beelden van hem rond gingen nog wel naar de politie vanwege het feit dat hij op social media wordt aangewezen als de veroorzaker, waarbij zijn foto wordt gedeeld.

B. plaatste dit filmpje (onder) daarover op zijn Facebookpagina en schreef “Kort nadat de aanrijding plaatsvond werd ik gebeld en ben ik naar de plek toe gereden om de situatie te bekijken. De politie was al snel ingeschakeld en door middel van verwarring werd ik als verdachte aangewezen. Dit is dus onjuist.“

Zijn verhaal wordt bevestigd door Revelinio Eijk: