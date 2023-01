Politie treedt op bij supermarkten waar mensen tot laat blijven hangen

Een gemengd eenheid van de Surinaamse politie heeft in de vroege ochtend van zondag 29 januari 2023 op twee locaties aan de Pater Weidmanstraat opgetreden tegen supermarkthouders.

Aan de Pater Weidmanstraat no. 90 en no. 56 waren de supermarkten omstreeks 02.00 uur in de ochtend nog open voor het publiek. Op no 90, bleek er een enorme drukte te zijn van automobilisten in de nabijheid van de winkelier die zorgden voor ernstig geluidsoverlast.

De politie heeft de groep orde verstoorders verwijderd van de plaats. De vergunningen van de winkeliers zullen worden doorgeleid naar de Districtscommissaris en de wnd. Procureur-Generaal met een proces verbaal.

De politie is vaker geconfronteerd met klachten over deze supermarkten die tot laat na sluitingstijd, nog open zijn voor het publiek. Hierdoor “hangen” dan heel wat mensen in de nabijheid.

De stootgroep heeft ook opgetreden tegen ordeverstoorders aan de Wilhelminastraat.

De politie waarschuwt ordeverstoorders en degenen die zorgen voor geluidsoverlast. Uw vertier mag de buurtbewoners geen overlast bezorgen. De ordeverstoorders zijn gewaarschuwd!