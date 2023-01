19-jarige wegpiraat in Mercedes-Benz rijdt worstman op fiets dood

De jonge ondernemer van Pp bakfietsmobileworstwaren Jamäro Ford ook wel bekend als Boiler, is zondag in de vroege ochtend overleden nadat hij door een 19-jarige wegpiraat in een Mercedes-Benz werd aangereden aan de Kwattaweg in Suriname.

Vernomen wordt dat de veroorzaker R.G. eerst een andere auto van achteren ramde. Hij week daarna uit en ramde de fietsende worst ondernemer van achteren, om vervolgens tegen een schutting te eindigen.

Het slachtoffer op de fiets heeft daarbij het leven ter plaatse gelaten.

Omstanders raakten behoorlijk verhit over het gebeuren, omdat het erop leek dat hij niet naar het bureau afgevoerd zou worden maar in een andere privé auto (Raptor) plaats nam. Uiteindelijk is de 19-jarige veroorzaker in de pro wagen gezet onder begeleiding van een inspecteur.

Op het moment van schrijven zijn diverse instanties ter plaatse. Het lijk van de fietser wordt na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in beslag genomen.