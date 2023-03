Tjin Liep Shie: “Veiligheidsdiensten zijn in staat Bouterse op te pakken bij veroordeling”

De veiligheidsdiensten in Suriname zijn in staat om ex-legerleider en hoofdverdachte Desi Bouterse op te pakken, indien de rechters hem veroordelen in hoger beroep van het 8 decemberstrafproces. Dat zei Humphrey Tjin Liep Shie, de veiligheidsadviseur van president Santokhi, in het radioprogramma ‘Welingelichte Kringen’.

“Op de zittingen is de Militaire Politie altijd vertegenwoordigd. Als de rechters de gevangenneming gelasten, dan vindt die gevangenneming op de zitting plaats. Als de verdachte daar niet aanwezig is, dan zal op instructie van het Openbaar Ministerie daarna gehandeld moeten worden. Wij moeten als samenleving goed inschatten welke situaties kunnen ontstaan door een dergelijke aanhouding en we zullen alle maatregelen moeten treffen om eventuele erupties te kunnen beheersen”, aldus Tjin Liep Shie.

Hij benadrukt dat er geen andere keus is dan de wetten te handhaven.

Waarnemend procureur-generaal Carmen Rasam heeft in januari in hoger beroep 20 jaar gevangenisstraf geëist tegen Bouterse voor moord. Zij vorderde ook gevangenneming van hem. Rasam is uitvoerig ingegaan op de getuigenverklaringen en bewijzen, waaruit blijkt dat Bouterse verantwoordelijk gesteld moet worden voor medeplegen van de moord op 15 mannen op 8 december 1982.

Er zijn volgens Rasam genoeg bewijzen geleverd tijdens het proces. Het pleidooi van de raadsman, Irvin Kanhai, wordt op 31 maart gehouden.