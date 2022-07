In Suriname is vanmorgen het hoger beroep in de strafzaak van de 8 decembermoorden begonnen. Een aantal NDP assembleeleden en andere aanhangers, waren naar de rechtszaal gekomen om hun leider te steunen zoals in het filmpje hierboven te zien is.

Tijdens de eerste behandeling van deze hoger beroep zaak werd door de advocaat van Bouterse aangegeven dat er belangrijke getuigen zijn die ook gehoord zouden moeten worden.

Het hoger beroep gaat daarom op 17 augustus verder.