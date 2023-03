Appartement, woning annex winkel verwoest door brand

Aan de Sophiaslustweg in Suriname is een appartement zaterdag geheel afgebrand. Daarnaast is een woning annex winkel op hetzelfde erf ook deels door brand verwoest.

Brandweervoorlichter Harvey Laing zegt aan Waterkant.Net dat de melding omstreeks 16.12u binnenkwam. De Surinaamse brandweer was binnen drie minuten op het brandadres. Ter plaatse aangekomen stond de rechterzijde van het pand, een appartement, in brand.

Volgens Laing woonde een huurder te weten een echtpaar met hun twee kinderen van 3 en 9 jaar in het appartement. Het is niet bekend of de bewoners ten tijde van de brand thuis waren.

Achter het appartement is de woning van de eigenaar waar hij met zijn vrouw en kinderen verblijft. Twee slaapkamers van het pand van de eigenaar zijn door de brand verwoest. Beide panden zijn aangesloten op het elektriciteitsnet, maar niet tegen brand verzekerd.

Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. De politie van Kwatta ter plaatse voor onderzoek.