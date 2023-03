Junkies vieren feest met putdeksels in Latour

Junkies hebben de deksels van zeven afvoerputten in enkele zijstraten van de Ramgoelamweg meegenomen. Op de hoek van Mastklimmen straat waar Mulo Latour en OS Mastklimmenstraat staan, is de eerste putdeksels verwijderd. De plek waar deze deksel is weggenomen, is niet zo ver van het politiestation Latour. Verderop in de Frigiterestraat waar lbo 1 en 2 gevestigd staan, is er nu ook een openstaande afvoer.

In de Eridori- en Fefistonstraat staan in elk van de straten nu twee open rioleringen. Deze twee straten leiden ook naar scholen in de Ramgoelamweg. Buurtbewoners weten te vertellen dat drugsverslaafden de deksels in de nachtelijke uren meenemen om vervolgens te verkopen aan een schrootopkoper.

Om ongelukken te voorkomen hebben de bewoners stokken met gekleurde zakken in de open rioleringen geplaatst als waarschuwingsteken.

Het Korps Politie Suriname liet eerder weten dat het wegnemen van putdeksels strafbaar is. Aan personen die zich hieraan schuldig maken, doet de politie een beroep dit achterwege te laten.

Ook personen die overgaan tot het opkopen van deze straatputdeksels worden door de politie gewaarschuwd, aangezien zij niet zal schromen op te treden tegen zowel de straatputdeksels dieven als de helers.

Aan de gemeenschap wordt gevraagd alle informatie die kunnen leiden tot de aanhouding van verdachten van deze strafbare handelingen door te geven aan de politie.

De Frigiterestraat en enkele zijwegen zijn niet zo lang terug opgeleverd. De wegen liepen bij de kleinste regenval onder water. Er zijn toen nieuwe afwateringssystemen aangelegd om het water vlot te laten doorstromen. Met de openstaande rioleringeren kan er wederom vuilophoping in de putten ontstaan met als gevolg wateroverlast.