De autoriteiten in Suriname hebben de opsporing gelast van deze Braziliaanse man. Hij wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan moord en doodslag.

Het gaat om de 33-jarige in Brazilië geboren Juliano Silva Rondon Da Costa, meldt Mia Red Alert. In welke zaak of zaken hij verdacht wordt is niet duidelijk.

Ook de site van MIA worden verdachten getoond die zich recent schuldig hebben gemaakt aan ernstige misdrijven.