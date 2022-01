Maisha Neus overweegt Suriname te verlaten

De bekende Surinaamse activiste Maisha Neus overweegt om weg te trekken uit Suriname. “Ik heb nooit gedacht dat ik dit zou voelen, denken of zeggen”, liet ze vrijdagavond aan haar volgers op Facebook weten.

De aanleiding hiervoor is de huidige economische situatie in het land, die volgens haar alleen maar erger wordt. “Met de weinige SRD’s die wij als jonge mensen hier maken is er gewoon geen toekomst voor ons”, aldus Maisha.

Ook de politieke situatie in het land ziet ze niet zitten en vraagt zich hardop af wanneer er een verandering komt. “In 2025 gaan we weer voor NDP of VHP combi stemmen. Wanneer komt er dan verandering? Er zal eerst een mindshift moeten komen en we zullen moeten afrekenen met de gevestigde orde…. Surinamers zijn nog niet zover”, zegt de 35-jarige activiste in de comments.

Haar posting maakt veel los bij volgers. Velen hebben begrip voor haar overweging. Volgers beamen de slechte economische situatie in het land en steken de in Nederland geboren oprichter van de Surinaamse politieke partij STREI!, een hart onder de riem.

Waar ze precies naartoe wil is nog niet duidelijk. Terug naar Nederland wordt het volgens haar niet vanwege de kou. Ze wil gaan onderzoeken welke opties er zijn op de eilanden binnen de Caricom.