Maisha Neus vindt vernieling DNA-gebouw op 17 februari terecht

Activist Maisha Neus, één van de trekkers van de ‘Alles Plat’ protestdemonstratie op vrijdag 24 maart, vindt de vernieling van het gebouw van De Nationale Assemblee in Suriname (DNA) op 17 februari, terecht. Ze zei dat in een gesprek met D-TV Express.

“Dat zijn de 51 volksvertegenwoordigers en die vertalen de stem van het volk. En als ze niet luisteren, dan was dit een zeer sterk psychologisch en spiritueel signaal. De mensen hebben echt hun woede daar botgevierd. Wij hebben ze daar geplaatst en wij mogen ze aansprakelijk houden voor wat ze doen. Als ze niet luisteren, dan geldt: wie niet horen wil moet voelen”, zegt Neus in een interview met de zender.

Neus, zelf ook voorzitter van de Surinaamse politieke partij Strei! en iemand die vanaf 2017 diverse protestacties heeft gevoerd, stelt te begrijpen dat op een gegeven moment vreedzame protestacties ophouden; vooral wanneer deze acties gevoerd worden tegen een regering die niet luistert, maar blijft praten.

“Op een gegeven moment stuur je het volk dan richting wanhoop, geweld en frustratie”, aldus Neus, die wederom benadrukt geen enkele vergunning voor deze actie te zullen aanvragen.

De activist benadrukt dat het de taak van de overheid is om ervoor te zorgen dat het geval van 17 februari niet weer wordt herhaald op 24 maart, omdat de groep trekkers gaat voor een vreedzame actie. “Surinamers zijn qua aard vredelievend. Tenzij je ons zoekt. Daarom is het van belang dat de politie stopt met hun buitensporig optreden en in opdracht van hogere hand bepaalde zaken te doen. Want de politie voelt het ook. Wij komen in vrede, dus fight niet met ons”, aldus Neus.

Zij verwacht een grote opkomst aanstaande vrijdag.