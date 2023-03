Inbraak bij Car Center: kluis geforceerd en forse geldbedragen buitgemaakt

Inbrekers hebben flink huisgehouden bij Kamta’s Car Center aan de Kwattaweg in Suriname. Daarbij is een kluis geforceerd, waaruit 40.000 euro, 15.000 USD en onbekend aantal 9 mm patronen zijn weggenomen.

De diefstal werd zondag ontdekt.

Directeur Andre Kamta zegt in gesprek met Waterkant.Net dat het securitybedrijf hem zondag belde en meedeelde dat ze geen signaal kregen van het alarm. Ze brachten een bezoek aan de autohandelszaak en daar bleek dat alles overhoop was gehaald. De kluis was geforceerd en de inhoud daarvan verdwenen.

De directeur zegt aan de redactie van Waterkant.Net dat er nog meer goederen zijn weggenomen. Vanwege het feit dat het forensisch opsporingsteam nog was geweest kon men de ruimtes nog niet betreden. De politie van Munder was ter plaatse voor onderzoek.

Volgens de directeur is ook de camera installatie onklaar gemaakt. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.