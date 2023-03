Zoon van man die op buurman schoot aangehouden

De politie in Suriname heeft donderdag een 18-jarige man aangehouden, die vorige week samen met zijn vader hun buurman hebben mishandeld en in zijn beide benen hebben geschoten. Dit schietincident deed zich voor aan de Cocoslaan in Suriname.

Na de schietpartij waren vader en zoon van de plaats verdwenen. De zoon werd donderdag gesignaleerd nabij zijn woning. De politie die hierover werd getipt begaf zich naar de locatie en trof de hem inderdaad aan. Hij werd aangehouden en overgebracht naar politiebureau Geyersvlijt.

De 45-jarige buurman Rodney S. liep schotwonden in beide benen op. Volgens de buurman had hij de zoon aangesproken op zijn gedrag, omdat die iemand had mishandeld. Later kwam de 18-jarige met zijn vader, die bekend staat als Rasta, terug om rekenschap te vragen. Ze raakten in een woordenwisseling die uitmondde in een handgemeen.

Hierbij schoot Rasta op Rodney, die kwam te vallen en het wapen van Rasta afhandig probeerde te maken. Tijdens deze actie schoot Rasta een tweede keer op het slachtoffer. De zoon pakte een voorwerp en sloeg daarmee op het hoofd van de buurman.

Daarna verlieten vader en zoon de plaats. De wetsdienaren zijn bezig met de opsporing van de voortvluchtige Rasta.