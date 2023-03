Marcel Oostburg: “Laat Amoksi opsodemieteren”

Marcel Oostburg, één van de trekkers van de protestactie van afgelopen vrijdag in Suriname, heeft gisteren flink uitgehaald naar justitieminister Kenneth Amoksi. Oostburg kan zich niet voorstellen dat de bewindsman publiekelijk tijdens een persconferentie aangeeft over informatie te beschikken dat criminelen worden geronseld om cellenhuizen en gevangenissen te targeten en zo op één of ander manier een opstand te forceren.

“Als je zulke informatie hebt, begin mensen aan te houden en zo het gevaar weg te werken. Amoksi moet niet denken dat hij ons te pakken neemt met zo een verhaal. We zijn niet zo dom als Amoksi. Hij houdt een persconferentie en heeft alleen maar rommel daar gezegd. Laat Amoksi opsodemieteren”, zegt Oostburg.

De activist vraagt zich af hoe een minister kan aangeven dat hij de procureur-generaal opdracht heeft gegeven over de afhandeling van de rechtszaken. “Is Amoksi woordvoerder van de pg geworden?”, aldus Oostburg. De activist stelt liever gezien te hebben dat de bewindsman de trekkers van de actie had uitgenodigd voor een gesprek, dan live op de televisie gaan en bepaalde zaken te verklaren.

Oostburg, van wie bekend is dat hij de NDP van Desi Bouterse ondersteund, benadrukt verder dat hij districtscommissaris Ricardo Bhola een lafaard vindt, omdat het vervolggesprek over bepaalde afspraken niet is gekomen. “De mannen liegen precies zoals de regering liegt. Dc Bhola vindt ik een lafaard. We hebben zo mooi afgelopen maandag gesproken. De dc huilt, omdat de ondernemers hun winkels moeten sluiten. Maar hij huilt niet voor ons. Wij zijn ook burgers van de burgervader”, aldus de activist.

Alleen assembleevoorzitter Marinus Bee heeft zich volgens hem aan zijn woord gehouden om de groep in de gelegenheid te stellen om de petitie in te dienen.

De groots aangekondigde ‘Alles plat’ protestactie heeft vandaag niet heel veel mensen op de been gebracht. Iets meer dan 100 personen hadden zich vanmorgen verzameld aan de Waterkant. De actievoerders hebben een conceptwet over de aanpassing van de Kiesregeling in bij de voorzitter van De Surinaamse Nationale Assemblee (DNA). Het bleef vooral rustig. Er waren veel politieagenten en militairen op de been. Oostburg noemt de actie toch een succes. Er zal nu worden geëvalueerd en vervolgstappen besproken.