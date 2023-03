Amoksi: “Informatie dat cellenhuizen en gevangenissen zullen worden ge-target om opstand te creëren”

De Surinaamse minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi, stelt dat de veiligheidsdiensten informatie hebben dat criminelen worden geronseld om zich te mengen onder de personen die vrijdag actie zullen voeren.

“Cellenhuizen en gevangenissen zullen worden ge-target, om op één of ander manier een opstand te forceren. Het is ook doorgegeven dat criminelen namaak uniformen hebben gemaakt om zo mensen te pakken. Al deze informatie is bekend bij ons”, stelde de bewindsman donderdagmiddag tijdens een persconferentie van de veiligheidsdiensten.

De minister benadrukte dat hij niet komt aan het recht om te protesteren van personen die geen kwade bedoelingen hebben.

“Maar datgene dat fout zit, moeten we sowieso verwerpen. We hebben ook gezien dat bepaalde mensen ook politieke of criminele intenties hebben en hierdoor anderen aanzetten om hun doelen te kunnen bereiken. Dus tegen deze mensen zullen er zeker wel maatregelen getroffen worden. Als u met spullen van iemand weggaat, is dat stelen. U bent een crimineel als u dat doet. Het heeft helemaal niets te maken met vreedzame acties voeren”, aldus Amoksi die een oproep aan vooral jongeren doet om zich niet te laten misbruiken.

Er zijn reeds afspraken met het Openbaar Ministerie gemaakt hoe deze zaken aan te pakken.