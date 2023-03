18-jarige jongeman verdronken in visvijver

In Suriname is de 18-jarige Roshan K. donderdagmiddag dood aangetroffen in een visvijver te Zoelen, Commewijne.

Vernomen wordt dat het slachtoffer een epilepsie patiënt was. Op die bewuste dag was hij samen met zijn vader bij een visstand langs de weg, waar de vader warme vis verkoopt.

Op een gegeven moment was de vader bezig met een klant. Nadien kon hij zijn zoon niet meer vinden. Hij stelde een onderzoek in en trof alleen de slippers van de jongeman bij de visvijver aan.

Hij schakelde de politie van Marienburg in en door tussenkomst van de brandweer werd het lijk uit de vijver geborgen.

Het stoffelijk overschot van de jongeman werd na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie afstaan aan de nabestaanden.