VIDEO: Lage opkomst bij ‘Alles plat’ protestactie in Suriname

De groots aangekondigde ‘Alles plat’ protestactie in Suriname heeft vandaag niet heel veel mensen op de been gebracht. Iets meer dan 100 personen hadden zich vanmorgen verzameld aan de Waterkant. Daar namen diverse sprekers het woord, waaronder ook een van de initiatiefnemers Marge Getrouw.

Zij bood ook namens de actievoerders een conceptwet over de aanpassing van de Kiesregeling in bij de voorzitter van De Surinaamse Nationale Assemblee (DNA).

Het bleef vooral rustig. Er waren veel politieagenten en militairen op de been. Dit was vooraf ook duidelijk gemaakt door de politie. In de binnenstad van Paramaribo, waar het de vorige keer gigantisch misging, waren alle winkels gesloten.

Bekijk een live video van Waterkant.Net: